Perbandingan Harga BBM Pertamina, Shell, BP dan Vivo per 1 November 2025

JAKARTA - Harga BBM Pertamina, Shell, BP dan Vivo yang berlaku hari ini 1 November 2025. Harga BBM Pertamina naik, namun ada juga yang tidak berubah alias tetap. Sementara, harga BBM Shell dan BP kompak turun per hari ini 1 November 2025.

Harga BBM Dexlite naik Rp200 dari Rp13.700 per liter menjadi Rp13.900 per liter. Sementara itu, harga BBM jenis Pertamina Dex juga naik Rp200 menjadi Rp14.200 per liter dari harga sebelumnya Rp14.000 per liter.

Demikian dilansir laman resmi Pertamina.

Untuk harga BBM jenis Pertamax tetap dijual Rp12.200 per liter, harga BBM Pertamax Turbo juga tetap Rp13.100 per liter dan Pertamax Green tetap Rp13.000 per liter.

Selain itu, untuk BBM penugasan dan subsidi juga tetap seperti BBM Pertalite tetap dijual Rp10.000 per liter dan solar subsidi Rp6.800 per liter yang berlaku hingga 1 November 2025.

Sementara itu, berdasarkan laman resmi BP, harga BBM jenis BP 92 turun menjadi Rp12.680 per liter dari Rp12.890 per liter.

Kemudian jenis BP Ultimate turun sebesar Rp160 per liter yakni dari Rp13.420 per liter, menjadi Rp13.260 per liter. Untuk BBM jenis BP Ultimate masih terpantau mengalami keterbatasan stok.