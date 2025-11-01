Soal Motor Brebet di Jatim, Mekanik: Tak Semua Gegara BBM!

JAKARTA - Salah satu pemilik bengkel otomotif di Kota Surabaya, Jawa Timur, Juanda ikut buka duara soal kendaraan bermotor yang tersendat atau brebet. Hal ini diduga terjadi usai mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite.

Menurutnya, kejadian itu tidak hanya disebabkan oleh satu faktor semata.

"Brebet itu bisa disebabkan dari rasio dari bensin sama oksigennya itu enggak sesuai. Jangan lihat dari satu sisi, dari sisi bebannya itu kita bisa lihat. Saran saya bagi masyarakat yang sekarang kendaraannya brebet, jangan panik dulu. Masalahnya enggak sebesar yang kalian bayangkan," ujar Juanda saat konferensi pers di SPBU Jalan Jemursari, Surabaya dikutip (1/11/2025).



Dia menuturkan keadaan sepeda motor yang brebet tersebut juga bisa disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya permasalahan di pompa bensin, sensor, injektor, ataupun busi.

Juanda menjelaskan bahwa selama 2 hari terakhir menerima keluhan dari masyarakat terkait kondisi kendaraannya yang kurang baik. Setelah dilakukan pemeriksaan, mayoritas sepeda motor milik pelanggannya tersebut mengalami permasalahan pada busi.

"Apabila di bengkel saya, dalam 2 hari ini kira-kira hampir 40 sepeda motor yang businya bermasalah. Masalahnya kan busi memang juga ada usianya juga. Usia normalnya untuk motor injeksi itu bisa tahunan, tapi untuk yang kondisinya mati, kan kita harus ganti. Tak mungkin kita tidak ganti karena listriknya sudah enggak normal," tutur dia.