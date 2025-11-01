Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sisir 300 SPBU di Jatim, Pertamina Pastikan BBM Pertalite Tak Tercampur Air

Rahmat Ilyasan , Jurnalis-Sabtu, 01 November 2025 |08:23 WIB
Sisir 300 SPBU di Jatim, Pertamina Pastikan BBM Pertalite Tak Tercampur Air
Kualitas BBM Pertalite (Foto: Okezone)
JAKARTA - Isu kualitas BBM Pertalite di Jawa Timur (Jatim) yang sempat meresahkan masyarakat akhirnya terjawab. Hasil investigasi mendalam PT Pertamina Patra Niaga, tidak ditemukan adanya percampuran Pertalite dengan kontaminan seperti air.

Investigasi dilakukan Pertamina Patra Niaga bekerja sama dengan Lemigas dan pakar kimia dari ITS. Dari penelusuran tersebut seluruh sampel BBM Pertalite dinyatakan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Hasil investigasi ini sekaligus menegaskan isu BBM Pertalite tercampur air tidak benar.

Pertamina Patra Niaga menunjukkan keseriusannya dalam menanggapi keluhan konsumen terkait isu kualitas BBM Pertamina di Jawa Timur. Pihaknya sinergi dengan berbagai pihak dilakukan untuk memastikan kualitas bahan bakar tetap terjaga dan memberikan solusi terbaik bagi masyarakat.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra mengatakan, Pertamina Patra Niaga telah menyisir hampir 300 SPBU di wilayah Pantura, Jawa Timur, mulai Tuban, Bojonegoro hingga Malang. Pemeriksaan yang dilakukan bersama Lemigas, lembaga yang memiliki otoritas dalam menentukan kualitas BBM.

"Berdasarkan pengecekan, tidak ditemukan adanya percampuran Pertalite dengan kontaminan seperti air," katanya, Jumat (31/10/2025).

 

