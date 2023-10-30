Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

ISEF 2023 Catat Transaksi Tembus Rp28,9 Triliun

Michelle Natalia , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |08:31 WIB
ISEF 2023 Catat Transaksi Tembus Rp28,9 Triliun
ISEF 2023 Catatkan Transaksi Rp28,9 Triliun (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Penyelenggaraan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) mencatat transaksi sebesar Rp28,9 triliun. Nominal tersebut mencakup pembiayaan lembaga keuangan syariah, transaksi B to B, transaksi B to C dan transaksi exhibition ISEF 2023.

Termasuk kegiatan FESyar di wilayah Kawasan Timur Indonesia, Sumatera, Jawa, dan akad serentak 2.311 Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah pada penyelenggaraan ISEF ini.

Sejalan dengan kenaikan transaksi, jumlah pengunjung juga mengalami kenaikan hingga lebih dari 2 kali lipat dari tahun sebelumnya, mencapai lebih dari 72.930 pengunjung, terdiri dari pengunjung yang hadir fisik sebanyak 28.356 orang dan peserta online sebanyak 44.574 orang.

Capaian penyelenggaraan ISEF 2023 oleh Bank Indonesia bersinergi dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) selama satu dekade ini telah menghantarkan ISEF 2023 memperoleh rekor MURI sebagai festival ekonomi keuangan syariah terbesar di Indonesia.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung, pada kesempatan penutupan acara menyampaikan bahwa pencapaian signifikan secara global, baik di sektor ekonomi syariah maupun sektor keuangan syariah menjadi prasyarat utama untuk dapat mencapai Visi Menjadi Pusat Ekonomi dan Keuangan Syariah Dunia.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
