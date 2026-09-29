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600 Hektare Sawah di Bekasi Kekeringan hingga September

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 29 September 2026 |10:43 WIB
600 Hektare Sawah di Bekasi Kekeringan hingga September
Kekeringan Sawah (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencatat sekitar 600 hektare persawahan di Desa Karangharja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengalami keterbatasan pasokan air hingga September 2026.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, Kementerian PU melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum mengoperasikan tiga unit pompa guna mengalirkan air dari SP Kiwing ke lahan persawahan yang terdampak. Air dialirkan melalui tiga jalur selang untuk membantu memenuhi kebutuhan air pertanian.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BBWS Citarum Abdul Ghoni Majdi mengatakan, pompanisasi dilakukan agar petani dapat kembali mengolah lahan dan melanjutkan musim tanam di tengah keterbatasan pasokan air.

"Penanganan kekeringan harus dilakukan secara cepat dan konkret," ujar Abdul dalam keterangan resmi, Senin (28/9/2026). 

Selain mengambil air dari Kali Kuwing, BBWS Citarum menyiapkan mobile pump berkapasitas 500 liter per detik (lps) untuk mengambil air dari Sungai Citarum. Upaya tersebut diperkuat bantuan BBWS Cilicis berupa dua unit mobile pump dengan kapasitas masing-masing 80 lps.

Dengan tambahan pompa tersebut, pengambilan dan pengaliran air dari Sungai Citarum menuju lahan persawahan terdampak diharapkan dapat dipercepat.

BBWS Citarum selanjutnya akan terus memantau kondisi di lapangan dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mendukung kebutuhan air pertanian. Penanganan dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah serta jajaran pengelola sumber daya air.

 

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