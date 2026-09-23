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Pembiayaan FIF Tembus Rp30,09 Triliun di Semester I 2026, Naik 8,8 Persen

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 23 September 2026 |15:31 WIB
Pembiayaan FIF Tembus Rp30,09 Triliun di Semester I 2026, Naik 8,8 Persen
Pembiayaan FIF (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Pembiayaan PT Federal International Finance (FIF Group) mencatatkan kinerja positif pada semester I 2026. Nilai pembiayaan naik 8,8 persen secara tahunan menjadi Rp30,09 triliun.

Director FIF Group, Daniel Hartono mengatakan pertumbuhan tersebut dicapai di tengah kondisi bisnis yang penuh tantangan.

"Dengan challenging ini, memang challenging, tapi tahun ini kita syukur alhamdulillah berhasil. Kalau secara amount finance kita masih mengalami kenaikan 8,8 persen, jadi totalnya ada Rp30,09 triliun," kata Daniel dalam Astra Media Day, Rabu (23/9/2026).

Selain nilai pembiayaan, jumlah unit booking FIFGROUP juga mengalami pertumbuhan. Secara unit booking, FIF Group telah mencapai sekitar 2 juta unit pembiayaan hingga semester I 2026.

"Secara unit booking itu, kita sudah mencapai 2 juta unit booking atas pembiayaan, baik itu tadi motorcycle, pembiayaan dana tunai, sampai dengan Spektra dan pembiayaan haji dan umrah. Itu naik 3,6 persen," lanjutnya.

Dari sisi aset, FIF Group juga mencatat pertumbuhan sebesar 10,2 persen menjadi sekitar Rp55 triliun.
Sementara itu, pembiayaan sepeda motor, baik baru maupun bekas, masih menjadi bagian penting dari bisnis FIFGROUP. Daniel menyebut pembiayaan roda dua pada semester I 2026 tumbuh 0,7 persen secara tahunan.

"Kalau secara FIF Group, di paruh pertama ini kita naik 6,7 persen," sebutnya.

 

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