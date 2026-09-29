Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menko Airlangga Targetkan Ekonomi Tumbuh 6 Persen di 2027

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 29 September 2026 |15:10 WIB
Menko Airlangga Targetkan Ekonomi Tumbuh 6 Persen di 2027
Menko Airlangga (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menetapkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6,0 persen di 2027 dengan tingkat inflasi terjaga di kisaran 2,5 persen. Target ini dicanangkan di tengah ketidakpastian perekonomian global yang masih membayang di kanal energi, logistik, perdagangan, hingga pasar keuangan.

Airlangga menegaskan bahwa realisasi target 6 persen tersebut membutuhkan pemenuhan tiga prasyarat utama dari sisi struktural perekonomian.

“Untuk tahun 2027, kami menargetkan pertumbuhan sebesar 6,0 persen, inflasi 2,5 persen. Tiga kondisi harus terpenuhi yakni pertumbuhan investasi yang melampaui pertumbuhan PDB, produktivitas per pekerja yang lebih tinggi, dan ekspor bernilai tambah lebih tinggi dengan dukungan logistik yang efisien,” jelas Airlangga dalam HSBC Summit 2026: Mobilising Growth In a New Global Order di Jakarta, Selasa (29/9/2026).

Penetapan target ini didukung oleh capaian fundamental ekonomi domestik yang tetap solid. Sepanjang semester I-2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu menembus 5,45 persen secara tahunan (year-on-year), yang menempatkan Indonesia di jajaran negara berkinerja tertinggi di antara anggota G20.

Sementara itu, tingkat inflasi Agustus 2026 berada di kisaran 3,19 persen, tingkat kemiskinan turun ke 8,07 persen, rasio Gini berada di posisi 0,368, serta tingkat pengangguran melandai ke 4,65 persen.

Dari sisi pembiayaan, Indonesia berhasil mempertahankan peringkat kredit (credit rating) di level BBB dengan outlook stabil dari S&P.

Untuk memuluskan jalan menuju peta jalan pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029, pemerintah mengoptimalkan bauran kebijakan fiskal, moneter, serta keterlibatan lembaga investasi Danantara dan sektor swasta.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/320/3244805/kekeringan_sawah-i17x_large.jpg
600 Hektare Sawah di Bekasi Kekeringan hingga September
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/23/320/3243733/pembiayaan_fif-5PaN_large.jpg
Pembiayaan FIF Tembus Rp30,09 Triliun di Semester I 2026, Naik 8,8 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/23/320/3243716/menko_airlangga-dPzr_large.jpg
Pemerintah Siapkan Rp3,8 Triliun untuk Bikin Rekening Anak Usia 17 Tahun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/320/3242710/menko_airlangga-lXRG_large.jpg
Menko Airlangga Obral Peluang Investasi di Kanada, Soroti Fondasi Ekonomi dan Nikel Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/320/3242499/menko_zulhas-BusH_large.jpg
RI Targetkan Produksi E20 dalam Dua Tahun, Butuh 2 Juta Hektare Lahan Tebu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/11/320/3241397/green_economy-rcZD_large.jpg
Ini Cara Perkuat Ekosistem Green Economy di RI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement