Bacaleg Perindo Permudah UMKM Daftarkan Hak Kekayaan Intelektual

JAKARTA - Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPR RI Partai Perindo Dapil V Jawa Tengah (Boyolali, Klaten, Sukoharjo, dan Kota Surakarta) Agung Nugroho mengatakan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi dasar untuk meningkatkan perekonomian UMKM.

Untuk itu, salah satu aspirasi yang dibawa dalam kontestasi politik tahun depan adalah mempermudah UMKM terutama yang berada di Dapil V Jawa Tengah untuk melakukan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual.

"Dapil V saya ingin meningkat perekonomian UMKM, sesuai dengan visi Perindo, yaitu Indonesia untuk perubahan, mudah-mudahan perkembangan HKI bisa tersosialisasi dengan baik," ujae Agung dalam Podcast Aksi Nyata dikutip Jumat (27/10/2023).

Di samping itu, dengan adanya kemudahan HKI juga bakal mendorong masyarakat Indonesia untuk menggunakan barang orisinil dari para pelaku UMKM. Sehingga diharapkan produk UMKM juga mudah terserap pasar dan meningkatkan perekonomian pelaku UMKM.

"Kesadaran masyarakat untuk menggunakan barang resmi dan asli akhirnya juga bisa terakomodir," sambungnya

Menurutnya pendataan HKI bertujuan agar tidak ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan plagiarisme terhadap produk-produk orisinil milik para pelaku UMKM.

Agung menilai saat ini para pelaku UMKM juga sudah cukup mendapatkan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah. Misalnya melalui pendaftaran HKI lewat sistem online hingga biaya yang mendapatkan subsidi dari pemerintah.