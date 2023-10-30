Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Elon Musk Mau Sediakan Internet untuk Dukung Misi Kemanusiaan di Gaza

Nurfathiya Efsya , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |05:04 WIB
Elon Musk Mau Sediakan Internet untuk Dukung Misi Kemanusiaan di Gaza
Elon Musk bakal sediakan jaringan internet di Gaza (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Pendiri SpaceX, Elon Musk mengatakan Starlink akan menyediakan jaringan koneksi internet di wilayah Gaza. Penyediaan jaringan internet di Gaza ini untuk organisasi kemanusiaan.

Terputusnya layanan telepon dan internet membuat orang- orang di Jalur Gaza dari dunia luar dan satu sama lain. Sehingga kesulitan untuk melakukan komunikasi karena Israel memperluas serangannya.

Pemutusan listrik sudah dimulai sejak Jumat 27 Oktober 2023, tujuannya agar memperburuk situasi yang sudah menyedihkan karena menghambat operasi penyelamatan jiwa dan mencegah kontak dengan staf mereka di lapangan.

Halaman:
1 2
