HOME FINANCE HOT ISSUE

Cegah Soceng, BRI Minta Nasabah Lakukan Pembaruan Data

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |20:30 WIB
Cegah Soceng, BRI Minta Nasabah Lakukan Pembaruan Data
Cara BRI antisipasi nasabah terkena soceng. (Foto: BRI)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI memberikan apresiasi kepada nasabah yang melakukan pembaruan data dengan hadiah yang menarik.

Di mana hal ini sebagai bentuk menjaga keamanan dalam melakukan transaksi keuangan, nasabah perbankan direkomendasikan untuk melakukan update data pribadi secara berkala.

Nasabah akan mendapat tambahan saldo sebesar Rp25ribu untuk 1.000 orang pertama yang berhasil melakukan update nomor handphone pada setiap bulannya. Periode program ini berkisar mulai dari 8 Oktober 2023 – 31 Desember 2023 dengan tambahan saldo yang diberikan maksimal setiap tanggal 10 di bulan berikutnya.

Terkait dengan hal tersebut, Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani meyakini dengan apresiasi tersebut, nasabah senantiasa dapat lebih disiplin untuk memperbarui data-data pribadinya.

Harapannya, hal ini dapat mengurangi kejadian kejahatan digital perbankan.

“BRI terus berkomitmen memberikan kenyamanan dan keamanan terhadap nasabah melalui program-program yang bersifat customer-centricity. Reward yang diberikan juga merupakan apresiasi atas partisipasi aktif para nasabah,” ucapnya dikutip dari keterangan resmi, Senin (30/10/2023).

