BRI Ajak Nasabah Perbarui Nomor Handphone di ATM/CRM, Dapatkan Tambahan Saldo

JAKARTA – Sebagai bentuk menjaga keamanan dalam melakukan transaksi keuangan, nasabah perbankan direkomendasikan untuk melakukan update data pribadi secara berkala. Salah satunya adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI yang memberikan apresiasi kepada nasabah yang melakukan pembaruan data dengan hadiah yang menarik.

Nasabah akan mendapat tambahan saldo sebesar Rp25 ribu untuk 1.000 orang pertama yang berhasil melakukan update nomor handphone pada setiap bulannya. Periode program ini berkisar mulai dari 8 Oktober 2023 – 31 Desember 2023 dengan tambahan saldo yang diberikan maksimal setiap tanggal 10 di bulan berikutnya.

Terkait dengan hal tersebut, Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani meyakini dengan apresiasi tersebut, nasabah senantiasa dapat lebih disiplin untuk memperbarui data-data pribadinya. Harapannya, hal ini dapat mengurangi kejadian kejahatan digital perbankan.

“BRI terus berkomitmen memberikan kenyamanan dan keamanan terhadap nasabah melalui program-program yang bersifat customer-centricity. Reward yang diberikan juga merupakan apresiasi atas partisipasi aktif para nasabah,” ucapnya.

Sebagaimana diketahui, saat ini kejahatan digital yang memanfaatkan data pribadi pengguna layanan masih menimpa masyarakat. Tak terkecuali kejahatan yang menyerang nasabah perbankan dengan modus berbentuk social engineering, phising, dan lain-lain.

Berkaca dari hal tersebut, terdapat risiko mengintai nasabah yang tidak memperbarui data pribadinya, termasuk nomor handphone yang terdaftar di rekening bank.

BRI yang memberikan apresiasi kepada nasabah yang melakukan pembaruan data dengan hadiah yang menarik. (Foto: dok BRI)

