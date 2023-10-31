Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

BNI Raup Laba Bersih Rp15,8 Triliun, Tumbuh 15,1% di Kuartal III-2023

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |18:26 WIB
BNI Raup Laba Bersih Rp15,8 Triliun, Tumbuh 15,1% di Kuartal III-2023
Dirut BNI, Royke Tumilaar bahas laba kuartal III-2023. (Foto: MPI)
JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mencetak laba bersih tumbuh sebesar 15,1% secara tahunan (Year on Year/YoY), mencapai Rp15,8 triliun, yang inline dengan market consensus di kuartal III-2023.

Direktur Utama BNI, Royke Tumilaar mengatakan pencapaian laba yang baik ini didukung kinerja kredit mengalami akselerasi di kuartal ketiga.

"Akselerasi kredit ini membuat BNI mampu mencatatkan pertumbuhan kredit sampai dengan September 2023 sebesar 7,8% YoY menjadi Rp671,4 triliun, yang didorong oleh ekspansi di segmen berisiko rendah, yaitu korporasi blue chip baik swasta dan BUMN, kredit konsumer, dan Perusahaan Anak," ujar Royke dalam press conference BNI Public Expose Q3 2023, Selasa (31/10/2023).

"Sebagai dampak dari akselerasi kredit di segmen berisiko rendah, kualitas aset terus membaik yang terlihat dari penurunan rasio Non Performing Loan (NPL) dan rasio Loan at Risk (LaR)," imbuhnya.

Dengan demikian, kata Royke, rasio NPL per September telah berada di level 2,3% membaik dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 3,0% dan LAR di level 14,4% yang membaik dibandingkan dengan posisi 19,3% pada September tahun 2022.

Halaman:
1 2
