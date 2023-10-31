Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Laba Naik, Ini Strategi BNI Jaga Kinerja di Tengah Dinamika Makro Ekonomi dan Geopolitik

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |20:48 WIB
Laba Naik, Ini Strategi BNI Jaga Kinerja di Tengah Dinamika Makro Ekonomi dan Geopolitik
Dirut Bank BNI Bicara soal Strategi Perseroan (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Strategi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) atau BNI menjaga kinerja di tengah dinamika makro ekonomi dan geopolitik.

Saat ini kondisi global mengalami perubahan yang signifikan dalam satu hingga dua bulan terakhir, terutama terkait dengan peningkatan risiko geopolitik, tingginya imbal hasil obligasi di Amerika Serikat dan perlambatan ekonomi di China.

Dampaknya terhadap ekonomi domestik salah satunya terlihat dari volatilitas nilai tukar Rupiah tahun berjalan. Namun demikian, stabilitas ekonomi dan sistem keuangan domestik relatif tetap terjaga, termasuk kinerja rupiah yang fluktuasinya tidak sedalam negara-negara berkembang lainnya.

BNI mengambil langkah-langkah strategis untuk menjaga kinerja tetap solid. Program transformasi yang dijalankan secara disiplin serta strategi pertumbuhan yang selektif dan terukur yang diambil, telah mampu menuntun perseroan untuk memberikan pendapatan yang optimal bagi para shareholder serta menjalankan fungsi intermediasi dengan baik.

Hal itu tercermin dari perolehan laba bersih BNI yang hingga September 2023 tumbuh sebesar 15,1% secara tahunan (Year on Year/YoY), mencapai Rp15,8 triliun, yang inline dengan market consensus.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/278/3178934/bni-FXVP_large.jpg
BNI Raup Laba Bersih Rp15,1 Triliun pada Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/320/3155024/bni-xAlv_large.jpg
Rayakan HUT ke-79, BNI Tebar Diskon Spesial di PIK hingga Bintaro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/320/3139244/bni-rsiK_large.jpg
BNI Dorong Perbaikan Infrastruktur hingga Pertumbuhan Ekonomi di Desa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/19/455/3132086/bni-rxKp_large.jpg
Rumah BUMN BNI Berdayakan Perempuan Disabilitas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/08/320/3120659/bni-YTwM_large.jpg
Hong Kong Apresiasi Program Literasi Keuangan BNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/320/3119820/bni-IEM5_large.jpg
BNI Gelar Safari Ramadan 2025 di 14 Kota Seluruh Indonesia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement