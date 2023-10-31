Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara RI Percepat Transisi Energi demi Target Net Zero Emission

Candra Gunawan Nurhakim , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |08:19 WIB
Cara RI Percepat Transisi Energi demi Target Net Zero Emission
Transisi Energi di Indonesia. (Foto: Okezone.com/AP 1)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Indonesia menegaskan komitmenya dalam pengurangan emisi karbon pada tahun 2024.

Program transisi energi ini selain mencapai pengurangan emisi juga sekaligus menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi, sehingga PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) mengambil bagian penting dalam agenda ini.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji menjelaskan dalam mencapai target transisi energi, Indonesia belum bisa sepenuhnya meninggalkan energi fosil. Secara bertahap, pengurangan ketergantungan ini juga dibarengi oleh penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan.

"Pemerintah mengambil cara dan jalan tengah dengan memperhatikan potensi energi bersih kedepan dan memaksimalkan potensi energi fosil yang ada saat ini untuk bisa menjaga ketahanan energi. Indonesia tetap berkomitmen untuk mencapai net zero emission (NZE) secara bertahap," kata Tutuka di Jakarta, Selasa (31/10/2023).

Jalan tengah ini kata Tutuka juga menjadi bagian dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi di Indonesia. Baik potensi energi fosil maupun energi baru sama sama bisa menjadi katalisator dalam menjaga ketahanan energi sekaligus menjaga perekonomian bangsa.

"Jadi pemerintah tetap terus menjaga iklim investasi yang menarik. Sehingga bisa balance, antara energy security dan affordability ke masyarakat," kata Tutuka.

Sekretaris Perusahaan PLN EPI Mamit Setiawan mengatakan PLN EPI mengambil peran penting dalam era transisi energi ini. Sebagai perusahaan yang menjamin pasokan energi primer ke seluruh pembangkit listrik, Mamit senada dengan Tutuka bahwa pemanfaatan energi fosil masih perlu dilakukan untuk bisa meningkatkan security of supply. Apalagi, harganya yang lebih murah dibandingkan energi baru, sehingga pemanfaatan energi primer bisa menjaga affordability ke masyarakat.

Namun, PLN EPI juga tidak tinggal diam dalam berperan pengurangan emisi. PLN EPI saat ini gencar mengembangkan hutan energi dan juga pengelolaan sampah menjadi energi sebagai bahan baku alternatif pengganti batu bara di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

"Lewat teknologi co-firing di PLTU, PLN EPI mengembangkan ekosistem biomassa yang justru banyak melibatkan masyarakat sehingga program transisi ini juga mendorong perekonomian rakyat," kata Mamit.

Telusuri berita finance lainnya
