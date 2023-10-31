Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

LRT Velodrome-Manggarai Rp5,5 Triliun, Ini Daftar Stasiun hingga Rutenya

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |10:55 WIB
Waskita Karya Bangun LRT Velodrome-Manggarai. (Foto: okezone.com)
JAKARTA - PT Waskita Karya Tbk menggarap pembangunan LRT Jakarta Fase 1B rute Velodrome Rawamangun-Stasiun Manggarai yang kemarin diresmikan.

Direktur Utama Waskita Karya, Mursyid mengatakan, LRT Jakarta Fase 1B memiliki jarak tempuh 6,4 kilometer dengan 5 stasiun.

Kelima stasiun tersebut terdiri dari Stasiun Pemuda Rawamangun, Stasiun Pramuka BPKP, Stasiun Pasar Pramuka, Stasiun Matraman dan Stasiun Manggarai.

Dia memastikan dengan LRT Fase 1B ini, maka untuk keseluruhan rute LRT Jakarta (Kelapa Gading - Manggarai) ditargetkan bisa membawa sekitar 180.000 penumpang per hari. Adapun total investasi proyek yang digelontorkan pemerintah DKI Jakarta mencapai Rp5,5 triliun.

"Pembangunan LRT Jakarta rute Velodrome- Manggarai ini sebagai wujud perseroan dalam mendukung kegiatan sosial dan perekonomian masyarakat Jakarta," ujar Mursyid melalui keterangan pers, Selasa (31/10/2023).

Selain itu, diharapkan dapat memudahkan mobilitas masyarakat dan mendorong integrasi moda angkutan umum di Jakarta seperti Commuter Line, MRT Jakarta dan Trans Jakarta.

Berdasarkan data BPS dalam lima tahun terakhir, cakupan pelayanan transportasi publik di Jakarta sudah meningkat sebanyak hampir dua kali lipat dari 42% menjadi 82%.

Hal ini disebabkan intervensi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengintegrasikan berbagai moda transportasi publik melalui program JakLingko. Di mana, bertujuan untuk mengurangi kemacetan serta polusi yang diakibatkan sebagian besar masyarakat Jakarta menggunakan kendaraan pribadi untuk mobilitas sehari-hari.

“Pembangunan ini merupakan program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya mengubah gaya hidup masyarakat agar lebih memilih transportasi publik dan dapat mengurangi kemacetan serta ketergantungan penggunaan kendaraan pribadi," bebernya.

"Perseroan merasa bangga karena turut berkontribusi dalam membangun infrastruktur transportasi publik yang terintegrasi di Jakarta,” tambahnya.

