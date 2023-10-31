Blokir Akses Hotel Sultan, PPKGBK Bangun Beton Permanen di 5 Pintu Masuk

JAKARTA - Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) telah memasang tembok beton di seluruh akses masuk Hotel Sultan di Blok 15 dari arah Jalan Gatot Subroto.

Beton permanen tersebut menggantikan barikade beton (concrete barrier) yang sebelumnya dibuka paksa oleh sejumlah orang.

Di mana hal itu bersamaan dengan perusakan portal yang dibangun PPKGBK di akses masuk Hotel Sultan dari Jalan Sudirman.

“PPKGBK memasang concrete barrier untuk menjaga fisik lahan Blok 15 karena tanah tersebut adalah barang milik negara, sehingga kami dapat memiliki akses kontrol, mendata dan mengetahui pihak yang memasuki lahan Blok 15,” kata Direktur Utama PPKGBK Rakhmadi A Kusumo dalam konferensi persnya, Selasa (31/10/2023).

Kuasa Hukum PT Indobuildco, Saor Siagian mengatakan pemasangan beton permanen itu bertujuan untuk membatasi aktivitas di Hotel tersebut.

Alasannya karena saat ini kawasan lahan di atas hotel sultan itu sudah mnejadi barang milik negara.