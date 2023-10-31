Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Seruan Boikot Produk Israel Bisa Perkuat Industri Dalam Negeri

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |21:15 WIB
Seruan Boikot Produk Israel Bisa Perkuat Industri Dalam Negeri
Brand Produk Israel Diboikot (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Putu Juli Ardika menilai ajakan boikot produk Israel yang ramai digaungkan di media sosial menjadi momentum yang baik untuk memperkuat industri dalam negeri.

Putu menyebut ajakan boikot tersebut juga turut membantu upaya pemerintah yang tengah melakukan pengetatan barang impor masuk ke dalam negeri.

"Di sosmed ada ajakan-ajakan untuk memboikot beberapa produk, ya mudah-mudahan itu akan menjadi momentum yang bagus bagi kita untuk memperkuat pengetatan arus barang karena kita masih impor beberapa produk," katanya dalam rilis Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Oktober 2023 dikutip Antara, Selasa (31/10/2023).

Putu juga berharap produk-produk produksi dalam negeri bisa dimanfaatkan sepenuhnya oleh pasar domestik.

Seruan yang mendukung aksi boikot produk-produk buatan Israel dan produk-produk yang secara terang-terangan mendukung serangan Israel di Gaza terus meningkat di berbagai platform media sosial, termasuk di Indonesia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/455/3173983/brand-WtnP_large.jpg
5 Brand Lokal RI yang Ternyata Singkatan Tak Terduga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/03/320/3110181/tiktok-slGp_large.jpg
TikTok Kalah di PN Jakarta Pusat, Gugat Merek Pakaian Warga Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/11/320/2936795/produk-israel-yang-paling-laku-dari-hp-hingga-sepatu-7Clxy6zndW.png
Produk Israel yang Paling Laku dari HP hingga Sepatu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/07/320/2934669/daftar-produk-israel-yang-banyak-terjual-dan-dipakai-di-indonesia-jtnvpZGiQV.png
Daftar Produk Israel yang Banyak Terjual dan Dipakai di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/07/320/2934660/10-produk-israel-ini-banyak-digunakan-masyarakat-indonesia-2T8QvplDJh.png
10 Produk Israel Ini Banyak Digunakan Masyarakat Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/320/2929937/3-fakta-daftar-produk-pakaian-dan-sepatu-terafiliasi-israel-k0XSdwbyU3.png
3 Fakta Daftar Produk Pakaian dan Sepatu Terafiliasi Israel
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement