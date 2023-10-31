Seruan Boikot Produk Israel Bisa Perkuat Industri Dalam Negeri

JAKARTA - Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Putu Juli Ardika menilai ajakan boikot produk Israel yang ramai digaungkan di media sosial menjadi momentum yang baik untuk memperkuat industri dalam negeri.

Putu menyebut ajakan boikot tersebut juga turut membantu upaya pemerintah yang tengah melakukan pengetatan barang impor masuk ke dalam negeri.

BACA JUGA: Daftar 9 Produk Israel Ini Ternyata Dijual di Indonesia

"Di sosmed ada ajakan-ajakan untuk memboikot beberapa produk, ya mudah-mudahan itu akan menjadi momentum yang bagus bagi kita untuk memperkuat pengetatan arus barang karena kita masih impor beberapa produk," katanya dalam rilis Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Oktober 2023 dikutip Antara, Selasa (31/10/2023).

Putu juga berharap produk-produk produksi dalam negeri bisa dimanfaatkan sepenuhnya oleh pasar domestik.

BACA JUGA: Pertempuran Pejuang Hamas dan Tentara Israel Pecah di dalam Jaringan Terowongan Gaza

Seruan yang mendukung aksi boikot produk-produk buatan Israel dan produk-produk yang secara terang-terangan mendukung serangan Israel di Gaza terus meningkat di berbagai platform media sosial, termasuk di Indonesia.