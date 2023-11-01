Mati Listrik Lagi, Perjalanan LRT Jabodebek Berhenti 20 Menit

JAKARTA – LRT Jabodebek kembali mengalami mati listrik dan menyebabkan perjalanan terhenti selama 20 menit. Divisi LRT Jabodebek membeberkan adanya informasi di media sosial soal perjalanan LRT Jabodebek mengalami gangguan mati listrik di Stasiun Cikoko atau dekat Menara Saidah pada Rabu (1/11/2023) yang menyebabkan kereta berhenti beberapa menit.

Manager Public Relations LRT Jabodebek Kuswardoyo mengatakan gangguan tersebut terjadi lantaran terjadi power trip /putusnya arus listrik ke kereta.

"Betul pagi tadi sempat terjadi kereta berhenti dikarenakan terjadi power trip /putusnya arus listrik ke kereta," kata Kuswardoyo dalam keterangannya, Rabu (1/11/2023).

Kuswardoyo mengatakan akibat putusnya arus listrik tersebut menyebabkan kereta berhenti selama 3 menit.

Adapun ia mengatakan bahwa kemudian di lakukan pengaktifan kembali aliran listriknya sehingga kereta dapat beroperasi dan melanjutkan perjalanannya.

"Sehingga kereta dapat beroperasi dan melanjutkan perjalanannya," katanya.