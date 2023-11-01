Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mati Listrik Lagi, Perjalanan LRT Jabodebek Berhenti 20 Menit

Heri Purnomo , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |12:50 WIB
Mati Listrik Lagi, Perjalanan LRT Jabodebek Berhenti 20 Menit
LRT Jabodebek mengalami gangguan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTALRT Jabodebek kembali mengalami mati listrik dan menyebabkan perjalanan terhenti selama 20 menit. Divisi LRT Jabodebek membeberkan adanya informasi di media sosial soal perjalanan LRT Jabodebek mengalami gangguan mati listrik di Stasiun Cikoko atau dekat Menara Saidah pada Rabu (1/11/2023) yang menyebabkan kereta berhenti beberapa menit.

Manager Public Relations LRT Jabodebek Kuswardoyo mengatakan gangguan tersebut terjadi lantaran terjadi power trip /putusnya arus listrik ke kereta.

"Betul pagi tadi sempat terjadi kereta berhenti dikarenakan terjadi power trip /putusnya arus listrik ke kereta," kata Kuswardoyo dalam keterangannya, Rabu (1/11/2023).

Kuswardoyo mengatakan akibat putusnya arus listrik tersebut menyebabkan kereta berhenti selama 3 menit.

Adapun ia mengatakan bahwa kemudian di lakukan pengaktifan kembali aliran listriknya sehingga kereta dapat beroperasi dan melanjutkan perjalanannya.

"Sehingga kereta dapat beroperasi dan melanjutkan perjalanannya," katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180464/qris_tap-VSZh_large.jpg
Tiket LRT Jabodebek Sudah Bisa Bayar Pakai QRIS Tap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179398/lrt-kwcH_large.jpg
LRT Jabodebek Mogok Bikin Penumpang Jalan Kaki di Atas Ketinggian, KAI Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/320/3179252/lrt_jabodebek-UZqB_large.jpg
Gangguan Listrik Jadi Penyebab LRT Jabodebek Mogok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170453/lrt_jakarta-KQFE_large.jpeg
Roberto Akyuwen Jadi Dirut LRT Jakarta, Ini Susunan Terbarunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/320/3167918/lrt_jabodebek-26wI_large.jpg
Proyek LRT Jakarta Fase 1B Dikebut, Progres Capai 67,12 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/320/3166500/lrt_jabodebek-MzHf_large.jpg
LRT Jabodebek Tingkatkan Pengamanan di Sejumlah Stasiun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement