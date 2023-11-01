Pertamina Turunkan Harga Pertamax Cs, Daya Beli Masyarakat Terjaga

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menurunkan harga BBM non subsidi seperti Pertamax, Pertamax Turbo hingga Dexlite yang berlaku mulai hari ini 1 November 2023.

Keputusan penurunan harga BBM non subsidi yang dilakukan PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Subholding Commercial and Trading Pertamina dinilai tepat dan patut diapresiasi.

Ini menunjukkan bahwa proses penetapan harga BBM non subsidi pada dasarnya ada di tangan pelaku usaha.

Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengatakan, keputusan Pertamina menurunkan harga BBM berdasarkan pergerakan harga minyak di pasar menjadi edukasi positif bagi masyarakat bahwa pelaku usaha memang memiliki otoritas terhadap penetapan harga BBM. Apalagi respons Pertamina kali ini juga cukup cepat.

"Ini juga positif untuk pembelajaran masyarakat atau edukasi bahwa ketika ada ruang menurunkan perusahaan dengan cepat menurunkan," kata Komaidi di Jakarta, Rabu (1/11/2023).

Masyarakat diharapkan lebih memahami bahwa sewaktu-waktu penyesuaian harga juga bisa kembali terjadi tergantung pada kondisi harga minyak dunia yang menjadi bahan baku utama untuk memproduksi BBM.