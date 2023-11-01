Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cek Mata Uang yang Dipakai Orang Israel pada Zaman Dahulu

Dzakwan Agung Mugits , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |21:38 WIB
Cek Mata Uang yang Dipakai Orang Israel pada Zaman Dahulu
Perang Israel-Hamas (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Cek mata uang orang Israel pada zaman dahulu akan diulas dalam artikel ini.

Mata uang Israel yang digunakan sebagai alat pembayaran sah di negara tersebut adalah Shekel. Lalu, mata uang ini memiliki sejarah yang cukup panjang.

Sebelumnya, Israel berdiri sejak tahun 1948 dan satu-satunya negara mayoritas Yahudi di dunia.

Dikutip dari berbagai sumber Okezone, Rabu (1/11/2023) asal usul nama shekel yakni berasal dari referensi alkitabiah kuno dan merupakan mata uang yang pertama kali dikeluarkan Israel sejak 1948 disebut sebagai pound Palestina. Lalu, nama tersebut diubah menjadi pound Israel pada tahun 1952.

Kemudian di tahun 1954, pemerintah Israel berhenti menetapkan nilai pound Israel menjadi pond Inggris. Setelah itu, di tahun 1980 nama mata uang Israel berubah dari pound Israel menjadi shekel lama.

Shekel lama mengalami hiperinflasi sehingga digantikan dengan shekel baru pada tahun 1986. Selain itu, mata uang Shekel baru Israel ini juga digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Palestina di Tepi Barat dan jalur Gaza.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/320/3183486/djp_akan_bisa_lihat_saldo_uang_digital-FM0m_large.jpg
DJP Bisa Intip Saldo Uang Digital Masyarakat Mulai 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176288/dapat_uang_rp1_juta-V8C2_large.jpeg
Panduan Mudah Dapatkan Uang Rp1 juta Sehari Tanpa Modal 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/320/3130066/dapat_uang-OmUx_large.jpeg
Berikut 5 Cara Nonton Youtube Langsung Dapat Uang Rp100.000 per Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/12/320/3130152/aplikasi_uang-q6Es_large.jpg
10 Cara Nonton YouTube Langsung Dapat uang Rp250.000 per Hari, Langsung Ditransfer!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/320/3129546/uang-2qPA_large.jpg
5 Cara Nonton Youtube Langsung Dapat Uang Rp100.000 per Hari, Yuk Coba Sekarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/320/3129545/mata_uang_di_indonesia-5Qlo_large.jpeg
Bukan Rp100.000, Inilah Nominal Rupiah Paling Tinggi yang Pernah Dicetak BI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement