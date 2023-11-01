Cek Mata Uang yang Dipakai Orang Israel pada Zaman Dahulu

JAKARTA – Cek mata uang orang Israel pada zaman dahulu akan diulas dalam artikel ini.

Mata uang Israel yang digunakan sebagai alat pembayaran sah di negara tersebut adalah Shekel. Lalu, mata uang ini memiliki sejarah yang cukup panjang.

Sebelumnya, Israel berdiri sejak tahun 1948 dan satu-satunya negara mayoritas Yahudi di dunia.

Dikutip dari berbagai sumber Okezone, Rabu (1/11/2023) asal usul nama shekel yakni berasal dari referensi alkitabiah kuno dan merupakan mata uang yang pertama kali dikeluarkan Israel sejak 1948 disebut sebagai pound Palestina. Lalu, nama tersebut diubah menjadi pound Israel pada tahun 1952.

Kemudian di tahun 1954, pemerintah Israel berhenti menetapkan nilai pound Israel menjadi pond Inggris. Setelah itu, di tahun 1980 nama mata uang Israel berubah dari pound Israel menjadi shekel lama.

Shekel lama mengalami hiperinflasi sehingga digantikan dengan shekel baru pada tahun 1986. Selain itu, mata uang Shekel baru Israel ini juga digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Palestina di Tepi Barat dan jalur Gaza.