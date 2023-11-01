WIKA Harus Disuntik PMN Rp10 Triliun, Ini Alasan Wamen BUMN

JAKARTA - Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko membeberkan alasan PT Wijaya Karya Tbk, atau WIKA harus memperoleh Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp10 triliun. Terdiri dari PMN tahun anggaran 2023 senilai Rp 6 triliun dan Rp 4 triliun lainnya berasal dari PMN 2024.

Menurutnya, WIKA harus mengembangkan bisnis Engineering Procurement Construction (EPC). Pasalnya, emiten konstruksi pelat merah ini diproyeksikan menjadi pemain utama dalam pasar EPC Tanah Air.

Aksi korporasi itu perlu dilakukan WIKA, lantaran pemerintah menyiapkan beberapa proyek strategis di sektor energi bersih yang secara EPC-nya akan dikerjakan WIKA. Salah satunya, proyek smelter.

"WIKA kan ke depan harus kita kembangkan untuk peningkatan kapasitas EPC karena dia punya bisnis EPC," ujar Tiko saat ditemui wartawan di gedung Sarinah, Rabu (1/11/2023).

"Nah kita ingin WIKA ini menjadi leading players di bidang EPC untuk membangun nanti ke depan smelter pembangun listrik renewable dan sebagainya," lanjutnya.