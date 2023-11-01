Ternyata Segini Gaji Lionel Messi Sang Pemenang Ballon d'Or 2023

JAKARTA – Mengulas gaji Pesepak Bola Lionel Messi pemenang Ballon d'Or tahun 2023 membuat banyak orang yang penasaran. Dia telah menjadi pemain sepak bola dengan koleksi trofi Ballon d'Or terbanyak sepanjang Sejarah.

Seorang Lionel Messi mendapatkan Ballon d'Or kedelapan di Paris pada, Selasa (31/10/2023). La Pulga mengalahkan dua Bintang masa depan yaitu Erling Haaland dan Kylian Mbappe. Atas pencapaiannya yang besar banyak orang penasaran terkait gaji Lionel Messi di Inter Miami setelah memenangkan Ballon d'Or 2023 tersebut.

Lantas berapakah gaji Lionel Messi sang pemenang Ballon d'Or tersebut?

Melansir dari laman The Sporting News, penghasilan yang Messi dapatkan adalah USD 12 juta (Rp190 miliar) dengan jumlah total kompensasi lebih dari USD 20 juta (Rp317 miliar).

Dengan gaji sebesar itu membuat Lionel Messi menjadi pemain dengan gaji tertinggi di Major League Soccer. Selah Messi pemain dengan gaji tertinggi berikutnya adalah Lorenzo Insigne dari Toronto FC, yang memiliki gaji dasar sebesar USD 7,5 juta (RP1,1 miliar) dengan total kompensasi sebesar USD 15,4 juta (Rp244 miliar).

Tidak ada pemain lain di liga ini selain kedua pemain tersebut yang mencapai USD 9 juta kompensasi yang dijamin.