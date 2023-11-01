Ini Keuntungan UMKM jika Pakai Teknologi AI

JAKARTA - Kehadiran Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan memberikan sejumlah manfaat bagi pelaku UMKM di Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan oleh Director of Digital Economy Celios Nailul Huda, bahwa manfaat yang dirasakan UMKM dari adanya tren teknologi AI, yaitu bisa meningkatkan penjualan serta membuka lapangan kerja.

“Adanya AI ini bisa bermanfaat sekali untuk UMKM kita. Bisa meningkatkan pendapatan penjualan mereka, bisa meng-hire tenaga kerja lebih banyak,” ujar Huda saat konferensi pers peluncuran AI dari Red Asia Inc, Jakarta, Rabu (1/11/2023).

Menurutnya, manfaat tersebut akan berpengaruh pada peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) serta efisiensi ekonomi Indonesia.

Huda menambahkan, meski UMKM memiliki kualitas produk yang bagus tetapi masih mengalami kendala.