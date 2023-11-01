Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Ini Keuntungan UMKM jika Pakai Teknologi AI

Arfiah , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |16:58 WIB
Ini Keuntungan UMKM jika Pakai Teknologi AI
Keuntungan UMKM jika pakai AI. (Foto: Okezone/Arfiah)
A
A
A

 

JAKARTA - Kehadiran Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan memberikan sejumlah manfaat bagi pelaku UMKM di Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan oleh Director of Digital Economy Celios Nailul Huda, bahwa manfaat yang dirasakan UMKM dari adanya tren teknologi AI, yaitu bisa meningkatkan penjualan serta membuka lapangan kerja.

 BACA JUGA:

“Adanya AI ini bisa bermanfaat sekali untuk UMKM kita. Bisa meningkatkan pendapatan penjualan mereka, bisa meng-hire tenaga kerja lebih banyak,” ujar Huda saat konferensi pers peluncuran AI dari Red Asia Inc, Jakarta, Rabu (1/11/2023).

Menurutnya, manfaat tersebut akan berpengaruh pada peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) serta efisiensi ekonomi Indonesia.

 BACA JUGA:

Huda menambahkan, meski UMKM memiliki kualitas produk yang bagus tetapi masih mengalami kendala.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/455/3182188/umkm-cFr9_large.jpg
Saatnya Unjuk Gigi, UMKM Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181884/mendag_budi-9RPl_large.png
Transaksi Program UMKM Bisa Ekspor Tembus Rp2,1 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180300/alfamart_indomaret_disebut_ganggu_umkm-970X_large.jpg
Kemenko PM Buka Suara soal Indomaret dan Alfamart Ancam UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/320/3179866/menteri_umkm_maman-CZwy_large.jpg
Menteri UMKM: Mayoritas Dana KUR Terserap ke Sektor Produksi, Tercipta 11 Juta Lapangan Kerja Informal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/455/3178965/ai-okgr_large.jpg
Topang Ekonomi RI, UMKM Menuju Inovasi dan Kesiapan AI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/455/3178194/batik-A5mY_large.jpg
Kisah Insipiratif UMKM Binaan BRI, Mengenalkan Batik Khas Tangerang hingga Tembus Pasar Luar Negeri
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement