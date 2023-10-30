Advertisement
INSPIRASI BISNIS

Pelaku UMKM Optimistis Bisnis Meningkat hingga Akhir Tahun

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |15:40 WIB
Pelaku UMKM Optimistis Bisnis Meningkat hingga Akhir Tahun
Pelaku UMKM optimistis bisnis meningkat hingga akhir tahun (Foto: Freepik)
JAKARTA – Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) optimistis menyongsong kuartal IV 2023. Berdasarkan riset BRI Research Institute, pebisnis UMKM tetap optimis aktivitas usahanya akan meningkat, seperti tercermin pada Indeks Ekspektasi Bisnis UMKM yang tetap di level yang tinggi (121,8).

Dibandingkan dengan kuartal sebelumnya optimisme tersebut sedikit menurun dan semua komponen penyusun indeksnya melemah, namun tetap di zona optimis (semua indeks komponennya di atas 100).

Komponen volume produksi dan nilai penjualan mencatat indeks ekspektasi tertinggi, sejalan permintaan barang dan jasa yang biasanya meningkat menjelang HBKN Natal dan perayaan tahun baru, kehidupan masyarakat yang semakin normal pasca pandemi, daya beli masyarakat yang tetap kuat, serta perekonomian yang tetap tumbuh solid.

Sejalan dengan bisnis UMKM yang berekspansi, maka sentimen pebisnis UMKM terhadap perekonomian dan usaha secara umum tetap baik. Hal ini tercermin pada Indeks Sentimen Bisnis (ISB) UMKM Q3-2023 yang berada pada level 117,4, relatif menurun dari kuartal sebelumnya 124,9.

Dilihat dari komponen penyusunnya, Indeks Situasi Sekarang dan Indeks Ekspektasi berada pada zona optimis, masing-masing di level 101,4 dan 133,5. Meski tercatat menurun, namun level indeks terkait masih di atas 100 yang mengindikasikan optimisme pelaku UMKM terhadap kondisi ekonomi dan bisnis secara umum saat ini, serta ke depan tetap terjaga.

Halaman:
1 2
