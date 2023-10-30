Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Bisnis UMKM Tumbuh Positif di Kuartal III-2023, Ini Buktinya

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |15:33 WIB
Bisnis UMKM Tumbuh Positif di Kuartal III-2023, Ini Buktinya
Indeks UMKM BRI (Foto: Dokumentasi BRI)
A
A
A

JAKARTA – Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tumbuh positif pada kuartal III-2023. Berdasarkan riset BRI Research Institute, bisnis UMKM tetap tumbuh positif, ditunjukkan oleh Indeks Bisnis UMKM yang masih berada di zona ekspansi yaitu 104,7, di samping itu Indeks Ekspektasi Bisnis UMKM tetap berada di level yang tinggi (121,8).

“Antara lain kenaikan harga komoditas pertanian, musim kemarau yang memberikan dampak positif terhadap sektor pertambangan, konstruksi, perikanan laut dan beberapa sektor jasa, tahun ajaran baru, dan kehidupan masyarakat yang semakin normal pasca pandemi,” ungkap Direktur Bisnis Mikro BRI Supari, Senin (30/10/2023).

Dilihat secara sektoral, hampir semua sektor UMKM mencatat ekspansi usaha dibandingkan Q2-2023, meski dengan laju yang lebih lambat. Sektor pertanian masih tumbuh positif, ditopang oleh kenaikan harga padi dan produk perkebunan dan hasil tangkapan ikan oleh nelayan yang meningkat di musim kemarau.

Namun dibandingkan dengan kuartal sebelumnya ekspansi sektor ini melambat akibat kemarau ekstrem (El-Nino) yang membuat sebagian usaha tani gagal panen atau produksi menurun.

Sektor pertambangan, penggalian, listrik, gas dan air bersih, masih ekspansi dan berakselerasi, didorong aktivitas penambangan pasir yang lebih mudah dan permintaan air bersih yang meningkat pada musim kemarau.

Halaman:
1 2
