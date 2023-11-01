Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Program Sejuta Rumah Sudah Terbangun 896.121 Unit hingga Kuartal III-2023

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |08:26 WIB
Program Sejuta Rumah Sudah Terbangun 896.121 Unit hingga Kuartal III-2023
Realisasi Program Sejuta Rumah. (Foto: Okezone.com/PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat Program Sejuta Rumah (PSR) di Indonesia terealisasi 896.121 unit hingga triwulan III-2023.

”Capaian Program Sejuta Rumah tahun 2023 hingga bulan September atau triwulan III mencapai 896.121 unit,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto melalui keterangan tertulisnya, Rabu (1/11/2023).

Lebih lanjut, Iwan menambahkan, pemerintah juga terus berusaha mendorong sektor properti dari sisi suplai yaitu dengan menerapkan rangkaian kebijakan bidang perumahan, serta melakukan program kolaborasi pemenuhan rumah layak huni dengan para stakeholder perumahan, salah satunya dengan Program Sejuta Rumah (PSR).

Sebagai informasi, Program Sejuta Rumah merupakan salah satu Program Strategis Nasional yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sejak tanggal 29 April 2015. Program tersebut dilaksanakan sebagai bentuk program percepatan dan kolaborasi antara pemerintah dengan para pelaku pembangunan perumahan baik dalah hal penyediaan maupun pembiayaan.

Sejak dilaksanakan mulai tahun 2015 hingga 2021, angka capaian PSR tercatat mencapai angka 6.871.094 unit. Sedangkan di tahun 2022 lalu capaian PSR adalah 1.117.491 unit sedangkan capaian tahun 2023 hingga bulan September mencapai 896.121 unit.

Sementara itu, Direktur Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal Perumahan, Ir. Fitrah Nur, dari data yang ada jumlah capaian PSR untuk rumah MBR sebanyak 771.753 unit.

Telusuri berita finance lainnya
