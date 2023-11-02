Simak Pilihan Saham Terbaik untuk Perdagangan Hari Ini

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih memiliki peluang rebound pada perdagangan hari ini. Meski sebelumnya, indeks saham ditutup melemah 1,63% ke level 6.642.

Analis Binaartha Sekuritas,Ivan Rosanova mengatakan IHSG bergerak tipis di atas 6.633 sebagai support terdekat yang dibentuk oleh Fibonacci retracement 85,4% dari wave a. Di mana penembusan di bawahnya akan memicu pelemahan lebih jauh menuju 6.875.

“Namun demikian IHSG berpeluang memulai pembalikan tren apabila tetap ditutup di atas 6.633 pada chart harian,” kata Ivan dalam risetnya, Kamis (2/11/2023).

Adapun, level support IHSG berada di 6.633, 6.578 dan 6.542. Sementara level resistennya di 6.781, 6.821, 6.878 dan 6.968.

Untuk perdagangan hari ini, Ivan pun merekomendasikan hold atau buy on weakness pada saham PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) di rentang harga Rp5.850-Rp5.975 dengan target harga terdekat di Rp6.400.

SMGR akan mempertahankan peluang untuk memulai pembalikan tren selama harga masih di atas Rp5.850 sebagai support yang dibentuk oleh Fibonacci retracement 85,4% dari wave (i) dalam skenario bullish.

Dirinya juga merekomendasikan speculative buy pada saham PT United Tractors Tbk (UNTR) di rentang harga Rp23.200-Rp23.750, dengan target harga terdekat di Rp25.500. UNTR memiliki peluang melanjutkan tren turun wave (b) menuju zona support Rp23.150-Rp23.600 karena harga telah menembus ke bawah Rp24.700 yang sebelumnya menjadi support Fibonacci terdekat.

Lalu menyarankan untuk hold atau speculative buy pada saham PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM) di rentang harga Rp6.300-Rp6.450 dengan target harga terdekat di Rp7.350. Ivan menyebut, TKIM masih membentuk wave B dan akan menguji support terdekat di level Rp6.600.

“TKIM diperkirakan rebound apabila masih di atas Rp6.600, sementara penembusan di bawah Rp6.600 mengisyaratkan ekstensi wave B menuju Rp6.300,” ujar Ivan.