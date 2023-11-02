Laba Champ Resto dan Era Digital (AWAN) Merosot di Kuartal III-2023, Berikut Laporannya

JAKARTA - PT Champ Resto Indonesia Tbk (ENAK) dan PT Era Digital Media Tbk (AWAN) membukukan penurunan laba hingga kuartal III-2023.

Champ mencatatkan laba bersih sebesar Rp14,52 miliar atau merosot 68,82% dari periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp46,59 miliar.

Sedangkan Era Digital Media membukukan laba bersih sebesar Rp328,24 juta atau merosot 95,51% dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp7,32 miliar.

Kinerja Champ Resto (ENAK)

Sementara itu, Champ mencatat penjualan tumbuh 10,83% per September tahun ini menjadi Rp1,03 triliun, dari sebelumnya sebesar Rp932,21 miliar. Adapun, penjualan dari merek Gokana tercatat sebesar Rp333,12 miliar, merek Raa Cha sebesar Rp388,49 miliar, merek Monsieur Spoon sebesar Rp221,93 miliar, serta merek lainnya menyumbang sebesar Rp89,65 miliar.

BACA JUGA: Hutama Karya Sulap Rugi Jadi Laba Rp34 Miliar

Sementara itu, berdasarkan geografisnya, penjualan di wilayah Jabodetabek tercatat sebesar Rp715,52 miliar, wilayah non Jabodetabek dan Jawa sebesar Rp182,71 miliar, serta penjualan di luar Jawa sebesar Rp134,96 miliar.

Dari sisi pengeluaran, beban pokok penjualan perseroan tercatat naik 3,05% menjadi Rp389,37 miliar dari sebelumnya Rp377,82 miliar. Beban usaha perseroan juga mengalami kenaikan dari sebelumnya sebesar Rp503,43 miliar menjadi Rp600,86 miliar. Secara rinci, beban penjualan ENAK tahun lalu tercatat sebesar Rp528,78 miliar serta beban umum dan administrasi tercatat sebesar Rp72,08 miliar.

Hingga akhir September 2023, total nilai aset perseroan tercatat tumbuh 10% menjadi Rp899,33 miliar dari posisi akhir Desember 2022 yang sebesar Rp817,51 miliar. Liabilitas perseroan tercatat sebesar Rp642,08 miliar dan ekuitas sebesar Rp257,25 miliar.

Di tahun 2023 ini, perseroan melanjutkan langkah ekspansi bisnis perseroan dengan menambah gerai baru. Per Februari 2023 ini, perseroan telah menandatangani lebih dari 35 kontrak pembukaan gerai baru dan diproyeksikan akan terus bertambah.