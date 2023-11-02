Harga BBM Pertamax dan Dexlite Turun, Ini Kata Pertamina

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) memutuskan untuk menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamax Series dan Dex Series yang berlaku efektif mulai 1 November 2023.

Keputusan ini diumumkan sebagai respons terhadap dinamika pasar dan perubahan dalam penetapan harga BBM.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting menjelaskan bahwa harga baru yang berlaku sejak 1 November 2023 telah mempertimbangkan ketentuan yang diatur dalam Kepmen ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai bagian dari perubahan atas Kepmen No. 62/K/12/MEM/2020 yang mengatur formulasi harga JBU atau BBM non subsidi.

"Harga BBM non subsidi Pertamina mempertimbangkan berbagai aspek diantaranya minyak mentah, publikasi MOPS dan Kurs, agar Pertamina tetap dapat menjamin penyediaan dan penyaluran BBM hingga ke seluruh pelosok Tanah Air," katanya, Rabu, 1 November 2023.

Oleh karena itu, Pertamina secara berkala mengevaluasi harga BBM tersebut, mengikuti pergerakan tren harga minyak dunia dan harga rata-rata publikasi minyak.

Sebagai BUMN yang bertanggung jawab atas distribusi BBM di seluruh negeri, Pertamina berkomitmen penuh untuk menyediakan dan menyalurkan BBM dengan prinsip Availability, Accessibility, Affordability, Acceptability, dan Sustainability.