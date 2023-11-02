Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini yang Akan Terjadi Jika Cicilan Akulaku Tidak Dibayar

Rasbina Br Tarigan , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |03:16 WIB
Ini yang Akan Terjadi Jika Cicilan Akulaku Tidak Dibayar
Ini yang terjadi jika utang pinjol tidak dibayar (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Jika Akulaku tidak dibayar, apakah yang akan terjadi? Akulaku merupakan salah satu layanan pinjaman online yang sangat cepat dan juga mudah bagi Masyarakat yang sedang membutuhkan uang dengan cepat.

Sebagian besar Masyarakat merasa bahwa meminjam uang di Aplikasi Akulaku tidak rumit karena hanya membutuhkan ponsel dan juga cara mendaftarnya secara online.

Tetapi, bagi anda yang ingin meminjam uang di Akulaku harus memperhatikan dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Pasalnya, layanan ini sangat tegas apabila ada nasabah yang tidak membayar tagihan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Mungkin anda akan terus diteror oleh para penagih baik di rumah maupun di kantor tempat anda bekerja. Oleh karena itu, sangat penting untuk membayar tagihan dengan tepat waktu dan selalu mengingat dampak apa yang akan terjadi jika Akulaku tidak dibayar.

Apa saja yang terjadi jika Akulaku tidak dibayar?

1.Mendapatkan pesan terror

Salah satunya apabila Akulaku tidak dibayar akan mendapatkan pesan terror secara terus-menerus sampai tagihan dilunasi. Biasanya pesan terror ini melalui email, whatsapp, pesan, dan bahkan panggilan telepon. Hal ini membuat anda tidak akan nyaman.

Halaman:
1 2
