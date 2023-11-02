LRT Jabodebek Mogok 20 Menit di Dekat Menara Saidah, Ini Penyebabnya

JAKARTA – LRT Jabodebek lintas Cibubur-Dukuh atas mengalami kendala pada Rabu pagi. Dikutip dari akun X @jalur5_, LRT Jabodebek mengalami gangguan mati listrik di Stasiun Cikoko atau dekat Menara Saidah. Dari gangguan tersebut kereta berhenti selama 20 menit.

"Rabu pagi (1/11/2023) terjadi gangguan @lrt_jabodebek di Stasiun Cikoko atau dekat Menara Saidah. Rangkaian kereta mengalami mati listrik. Kereta berhenti sekitar 20 menit," tulis akun itu.

Kemudian Manager Public Relations LRT Jabodebek Kuswardoyo pun buka suara dan menyebut terjadi power trip atau putusnya arus listrik ke LRT Jabodebek saat itu.

"Betul pagi tadi sempat terjadi kereta berhenti dikarenakan terjadi power trip /putusnya arus listrik ke kereta," kata Kuswardoyo dalam keterangannya.

Kuswardoyo mengatakan akibat putusnya arus listrik tersebut menyebabkan kereta berhenti selama 3 menit.

Adapun dia mengatakan bahwa kemudian dilakukan pengaktifan kembali aliran listriknya sehingga kereta dapat beroperasi dan melanjutkan perjalanannya.