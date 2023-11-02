Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

LRT Jabodebek Mogok 20 Menit di Dekat Menara Saidah, Ini Penyebabnya

Chindya Citra Agustina , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |05:10 WIB
LRT Jabodebek Mogok 20 Menit di Dekat Menara Saidah, Ini Penyebabnya
LRT Jabodebek mengalami gangguan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTALRT Jabodebek lintas Cibubur-Dukuh atas mengalami kendala pada Rabu pagi. Dikutip dari akun X @jalur5_, LRT Jabodebek mengalami gangguan mati listrik di Stasiun Cikoko atau dekat Menara Saidah. Dari gangguan tersebut kereta berhenti selama 20 menit.

"Rabu pagi (1/11/2023) terjadi gangguan @lrt_jabodebek di Stasiun Cikoko atau dekat Menara Saidah. Rangkaian kereta mengalami mati listrik. Kereta berhenti sekitar 20 menit," tulis akun itu.

Kemudian Manager Public Relations LRT Jabodebek Kuswardoyo pun buka suara dan menyebut terjadi power trip atau putusnya arus listrik ke LRT Jabodebek saat itu.

"Betul pagi tadi sempat terjadi kereta berhenti dikarenakan terjadi power trip /putusnya arus listrik ke kereta," kata Kuswardoyo dalam keterangannya.

Kuswardoyo mengatakan akibat putusnya arus listrik tersebut menyebabkan kereta berhenti selama 3 menit.

Adapun dia mengatakan bahwa kemudian dilakukan pengaktifan kembali aliran listriknya sehingga kereta dapat beroperasi dan melanjutkan perjalanannya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180464/qris_tap-VSZh_large.jpg
Tiket LRT Jabodebek Sudah Bisa Bayar Pakai QRIS Tap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179398/lrt-kwcH_large.jpg
LRT Jabodebek Mogok Bikin Penumpang Jalan Kaki di Atas Ketinggian, KAI Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/320/3179252/lrt_jabodebek-UZqB_large.jpg
Gangguan Listrik Jadi Penyebab LRT Jabodebek Mogok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170453/lrt_jakarta-KQFE_large.jpeg
Roberto Akyuwen Jadi Dirut LRT Jakarta, Ini Susunan Terbarunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/320/3167918/lrt_jabodebek-26wI_large.jpg
Proyek LRT Jakarta Fase 1B Dikebut, Progres Capai 67,12 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/320/3166500/lrt_jabodebek-MzHf_large.jpg
LRT Jabodebek Tingkatkan Pengamanan di Sejumlah Stasiun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement