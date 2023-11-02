Sembuhkan BUMN Karya Butuh Waktu Lama, Erick Thohir: 2-3 Tahun

Menteri BUMN Erick Thohir sebut butuh waktu lama sembuhkan BUMN. (Foto: MPI)

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membutuhkan waktu 2-3 tahun untuk menyelesaikan persoalan di internal perusahaan pelat merah di sektor infrastruktur atau karya.

Alasannya karena masalah di sana cukup berbelit-belit.

Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan bukan saja restrukturisasi keuangan yang harus dilakukan di internal BUMN karya.

Namun perlunya perbaikan sistem hingga menangkap oknum-oknum tertentu yang membuat perusahaan merugi.

"Artinya yang namanya BUMN karya oknumnya kita tangkap, sistemnya kita perbaiki, lalu restrukturisasi keuangan harus kita lakukan, maka perlu waktu 2-3 tahun," ujar Erick kepada wartawan, Kamis (2/11/2023).

Langkah penyehatan bisnis BUMN karya harus dilakukan secara total atau menyeluruh. Erick menyebut aksi perbaikan layaknya pemegang saham membenahi kasus PT Jiwasraya (Persero).