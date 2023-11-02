Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Gantikan Luhut, Ini Cerita Erick Thohir Jalani Tugas Berat Jadi Menko Marves Ad Interim

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |15:10 WIB
Gantikan Luhut, Ini Cerita Erick Thohir Jalani Tugas Berat Jadi Menko Marves Ad Interim
Cerita Erick Thohir gantikan tugas berat Luhut (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir membagikjan cerita saat mengantikan tugas Luhut Binsar Pandjaitan. Sudah 22 hari Erick Thohir memangku jabatan sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Ad Interim.

Erick Thohir menggantikan sementara posisi Luhut Binsar Pandjaitan, yang saat ini masih melakukan pemulihan dari sakitnya di Singapura.

Lelaki yang juga menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu mengaku tugas dan tanggung jawab yang dipikul saat ini sangat berat, kendati jabatan Menko Marves Ad Interim hanyalah transisi sementara saja.

"Saya melakukan transisi saja ketika beliau (Luhut) tidak ada. (Tugasnya), wah berat," ujar Erick kepada wartawan, Kamis (2/11/2023).

Melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Erick harus memimpin rapat yang beranggotakan tujuh Kementerian terkait. Langkah koordinasi ini untuk mempercepat realisasi sejumlah proyek strategis nasional (PSN) sesuai instruksi Jokowi.

"Tadi saya baru rapat dengan para Menteri terkait, ada tujuh, isinya dengan BUMN kita harus dorong percepatan, apalagi ini lintas Menteri, tapi banyak sekali program bagus yang saya ingin lakukan terobosan," bebernya.

Halaman:
1 2
