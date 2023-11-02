Erick Thohir Belum Puas dengan Transformasi BUMN

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan pihaknya tak berpuas diri dengan hasil transformasi perusahaan pelat merah saat ini. Hal ini dikarenakan masih ada kekurangan yang harus diperbaiki.

Selaku pemegang saham, Kementerian BUMN terus mendorong perubahan menyeluruh di internal perseroan negara. Erick menargetkan realisasi 100% transformasi BUMN dapat diimplementasikan pada tahun depan.

"Saya nggak bisa bilang berpuas diri, pasti masih ada kekurangan, tapi saya berterima kasih kepada tim saya yang solid dan melakukan percepatan (perbaikan)," ujar Erick, Kamis (2/11/2023).

Genap 4 tahun Erick Thohir memimpin Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Salah satu program yang diusung adalah transformasi BUMN.

Di mana, dilakukan efisiensi bisnis (merger BUMN), penerapan teknologi digital, hingga peningkatan kinerja agar dapat berkontribusi optimal bagi pendapatan negara.