Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cek Istilah Cut Off Time dalam Investasi Reksa Dana

Arfiah , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |16:58 WIB
Cek Istilah Cut Off Time dalam Investasi Reksa Dana
MotionPay. (Foto: Okezone)
A
A
A

Tips MotionTrade: Ketahui Istilah Cut Off Time dalam Investasi Reksa Dana

 

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology. Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menyediakan beragam produk reksa dana yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

Reksa dana dapat dijadikan pilihan tepat bagi pemula yang ingin berinvestasi dengan mudah dan minim risiko. Investor pemula,perlu mengetahui arti dari cut off time yang merupakan salah satu aspek penting untuk diperhatikan apabila berinvestasi di instrumen reksa dana.

 BACA JUGA:

Reksa dana merupakan jenis investasi keuangan di pasar modal yang transaksinya mengikuti jam dan hari Bursa Efek Indonesia yaitu Senin – Jumat. Cut off time dapat diartikan sebagai batasan waktu penerimaan transaksi pembelian (subscription) dan transaksi penjualan kembali (redemption). Adapun cut off time untuk penerimaan transaksi reksa dana di MNC Sekuritas adalah pukul 11.00 WIB.

Apabila investor mengajukan order transaksi pembelian reksa dana sebelum pukul 11.00 WIB maka investor akan mendapatkan NAB/unit di hari Bursa yang sama (T+0). Apabila investor mengajukan order transaksi reksa dana setelah pukul 11.00 WIB, investor akan mendapatkan NAB/unit pada hari bursa selanjutnya (T+1).

 BACA JUGA:

Agar investor pemula lebih jelas untuk memahami cut off time, MotionTrade akan memberikan simulasi contoh kasus pembelian dan penjualan reksa dana berikut:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/622/3096191/mnc-sekuritas-rilis-indikator-baru-market-status-di-aplikasi-motiontrade-80m6vV3AAg.jpg
MNC Sekuritas Rilis Indikator Baru Market Status di Aplikasi MotionTrade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/622/3090361/ikuti-promo-gebyar-berdikari-di-motiontrade-berhadiah-cashback-rp100-000-DGGfXpgtsE.jpg
Ikuti Promo Gebyar Berdikari di MotionTrade, Berhadiah Cashback Rp100.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/320/3089071/mnc-sekuritas-cabang-semarang-gelar-outlook-bursa-tahun-2025-5p6ngbyk8Y.jfif
MNC Sekuritas Cabang Semarang Gelar Outlook Bursa Tahun 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/06/278/3082834/mnc-sekuritas-ramaikan-capital-market-summit-expo-2024-f0nHbKTLON.jpg
MNC Sekuritas Ramaikan Capital Market Summit & Expo 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/320/3077252/mnc-sekuritas-dukung-peresmian-dan-edukasi-peluncuran-ekosistem-pondok-pesantren-inklusif-keuangan-syariah-KqtaidyGfi.jfif
MNC Sekuritas Dukung Peresmian dan Edukasi Peluncuran Ekosistem Pondok Pesantren Inklusif Keuangan Syariah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/278/3072300/besok-saksikan-ig-live-research-corner-bahas-suku-bunga-turun-namun-dibuyarkan-bazooka-china-z6950PD8MT.jfif
Besok! Saksikan IG Live Research Corner Bahas Suku Bunga Turun, Namun Dibuyarkan Bazooka China
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement