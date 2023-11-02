Cek Istilah Cut Off Time dalam Investasi Reksa Dana

Tips MotionTrade: Ketahui Istilah Cut Off Time dalam Investasi Reksa Dana

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology. Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menyediakan beragam produk reksa dana yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

Reksa dana dapat dijadikan pilihan tepat bagi pemula yang ingin berinvestasi dengan mudah dan minim risiko. Investor pemula,perlu mengetahui arti dari cut off time yang merupakan salah satu aspek penting untuk diperhatikan apabila berinvestasi di instrumen reksa dana.

Reksa dana merupakan jenis investasi keuangan di pasar modal yang transaksinya mengikuti jam dan hari Bursa Efek Indonesia yaitu Senin – Jumat. Cut off time dapat diartikan sebagai batasan waktu penerimaan transaksi pembelian (subscription) dan transaksi penjualan kembali (redemption). Adapun cut off time untuk penerimaan transaksi reksa dana di MNC Sekuritas adalah pukul 11.00 WIB.

Apabila investor mengajukan order transaksi pembelian reksa dana sebelum pukul 11.00 WIB maka investor akan mendapatkan NAB/unit di hari Bursa yang sama (T+0). Apabila investor mengajukan order transaksi reksa dana setelah pukul 11.00 WIB, investor akan mendapatkan NAB/unit pada hari bursa selanjutnya (T+1).

Agar investor pemula lebih jelas untuk memahami cut off time, MotionTrade akan memberikan simulasi contoh kasus pembelian dan penjualan reksa dana berikut: