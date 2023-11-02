Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Daftar Orang Terkaya Indonesia November 2023, Posisi 1 dan 2 Diduduki Bos Batu Bara dan Rokok!

Zuhirna Wulan Dilla , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |11:34 WIB
Daftar Orang Terkaya Indonesia November 2023, Posisi 1 dan 2 Diduduki Bos Batu Bara dan Rokok!
Low Tuck Kwong masih di posisi 1 orang terkaya Indonesia November 2023 (Foto: Forbes)
A
A
A

JAKARTA - Daftar orang terkaya di Indonesia November 2023 versi Forbes.

Dikutip dari situs Forbes di Jakarta, Kamis (2/11/2023), Indonesia memiliki orang terkaya dari berbagai macam bisnis.

 BACA JUGA:

Ada yang sukses berbisnis batu bara, rokok, perbankan hingga masih banyak lagi.

Berikut ini daftar lengkap orang terkaya Indonesia November 2023:

1. Low Tuck Kwong

Low Tuck Kwong masih bertahan di posisi 1 orang terkaya Indonesia. Dia adalah pendiri dari Bayan Resouces.

 BACA JUGA:

Hartanya kini tercatat sebesar USD24,2 miliar atau setara Rp383 triliun. (Kurs: Rp15.852/USD).

2. R. Budi Hartono

R. Budi Hartono merupakan pemilik Djarum hingga BCA. Dia berada di posisi 2 dengan harta kekayaan sebesar USD23,8 miliar atau setara Rp377 triliun.

3. Michael Hartono

Michael Hartono merupakan R. Budi Hartono mereka berbisnis bersama di sektor perbankan dan tembakau.

Dia memiliki kekayaan sebesar USD22,8 miliar atau setara Rp361 triliun.

4. Prajogo Pangestu

Diketahui bahwa dia dulunya mantan sopir angkot. Namun kini dia berhasil duduk di peringkat 4 orang terkaya Indonesia.

Harta kekayaannya saat ini sebesar USD17,1 miliar atau setara Rp270 triliun.

5. Sri Prakash Lohia

Dia merupakan miliarder yang mempunyai bisnis petrokimia.

Kini harta kekayaannya sebesar USD6,4 miliar atau setara Rp101 triliun.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/455/3179899/harta_kekayaan_dan_gaji_ketua_kpu-pMmv_large.jpg
Harta Kekayaan dan Gaji M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653/bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176548/harta_kekayaan_patrick_kluivert-cKNA_large.jpg
Segini Kekayaan Patrick Kluivert, Pelatih Timnas Indonesia yang Gagal Bawa Garuda ke Piala Dunia 2026 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement