Daftar Orang Terkaya Indonesia November 2023, Posisi 1 dan 2 Diduduki Bos Batu Bara dan Rokok!

, Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |11:34 WIB

Low Tuck Kwong masih di posisi 1 orang terkaya Indonesia November 2023 (Foto: Forbes)

JAKARTA - Daftar orang terkaya di Indonesia November 2023 versi Forbes.

Dikutip dari situs Forbes di Jakarta, Kamis (2/11/2023), Indonesia memiliki orang terkaya dari berbagai macam bisnis.

BACA JUGA:

Ada yang sukses berbisnis batu bara, rokok, perbankan hingga masih banyak lagi.

Berikut ini daftar lengkap orang terkaya Indonesia November 2023:

1. Low Tuck Kwong

Low Tuck Kwong masih bertahan di posisi 1 orang terkaya Indonesia. Dia adalah pendiri dari Bayan Resouces.

BACA JUGA:

Hartanya kini tercatat sebesar USD24,2 miliar atau setara Rp383 triliun. (Kurs: Rp15.852/USD).

2. R. Budi Hartono

R. Budi Hartono merupakan pemilik Djarum hingga BCA. Dia berada di posisi 2 dengan harta kekayaan sebesar USD23,8 miliar atau setara Rp377 triliun.

3. Michael Hartono

Michael Hartono merupakan R. Budi Hartono mereka berbisnis bersama di sektor perbankan dan tembakau.

Dia memiliki kekayaan sebesar USD22,8 miliar atau setara Rp361 triliun.

4. Prajogo Pangestu

Diketahui bahwa dia dulunya mantan sopir angkot. Namun kini dia berhasil duduk di peringkat 4 orang terkaya Indonesia.

Harta kekayaannya saat ini sebesar USD17,1 miliar atau setara Rp270 triliun.

5. Sri Prakash Lohia

Dia merupakan miliarder yang mempunyai bisnis petrokimia.

Kini harta kekayaannya sebesar USD6,4 miliar atau setara Rp101 triliun.