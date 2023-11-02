Investasi IKN Capai Rp45 Triliun hingga Desember 2023, Ini Daftar Proyeknya

JAKARTA – Investasi IKN Nusantara mencapai Rp45 triliun hingga Desember 2023. Presiden Joko Widodo mengatakan nilai investasi tersebut dikalkulasikan sejak groundbreaking pada bulan September lalu.

Presiden Jokowi menjabarkan, pada bulan September lalu nilai investasi yang sudah terealisasi sebesar Rp23 triliun, kemudian groundbreaking kedua pada Bulan November ini jumlahnya Rp12 triliun, dan pada Desember nanti kemungkinan realisasi investasi di IKN senilai Rp10 triliun.

BACA JUGA: Jokowi Akan Tinjau Pembangunan Kantor Presiden di IKN Pagi Ini

"Semakin banyak yang berbondong-bondong utamanya Investor dalam negeri, yang lalu (September) kita groundbreaking senilai Rp23 triliun, kemudian hari ini Rp12 triliun, dan Desember totalnya menjadi Rp45 triliun," kata Presiden Joko dalam keterangan persnya dikutip Kamis (2/11/2023).

Realisasi investasi dari pelaku usaha swasta dalam negeri di IKN yang sudah berlangsung sejak bulan September itu mencakup berbagai sektor. Seperti rumah sakit, mall, hotel, sekolah, dan lainnya.

BACA JUGA: Presiden Jokowi Minta Tol IKN Ditanami Pohon Endemik Kalimantan

Groundbreaking diawal pada bulan September lalu dengan nilai investasi Rp23 triliun rupiah. Setidaknya ada 10 pelaku usaha yang tergabung dalam konsorsium Agung Sedayu Group yang dipimpin oleh bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma. Adapun nilai investasi konsorsium ini kurang lebih senilai Rp20 triliun.

Adapun anggota konsorsium terdiri dari bos bos perusahaan dari Salim Group, Sinarmas, Pulauintan, Adaro Group, Barito Pacific, Mulia Group, Astra Group, Kawan Lama Group, dan Alfamart group. Konsorsium tersebut tengah melakukan pembangunan untuk pendirian mall, hotel, dan perkantoran di IKN.