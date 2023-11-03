Tarif Batas Atas Tiket Pesawat Bakal Diturunkan

JAKARTA – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat ini Tengah merencanakan untuk penurunan Tarif Batas Atas (TBA) untuk tiket pesawat di rute-rute tertentu.

Menurutnya, penurunan tersebut dilakukan karena daya beli Masyarakat saat ini sedang dalam kondisi yang terbatas. Terlebih lagi di wilayah-wilayah tertentu salah satunya Indonesia Timur.

“Masyarakat juga data beli terbatas. Terbukti dengan Indonesia bagian timur itu banyak yang tidak mampu naik pesawat, karena memang harganya tidak murah,’’ kata Menhub dalam acara INACA Festival 2023 di Park Hyatt, Jakarta, Kamis (2/11/2023).

Menhub Mengatakan pihaknya kan membuat perbedaan penyesuaian harga terhadap Masyarakat Masyarakat yang tidak mampu.

‘’Jadi kita akan membuat disparitas penyesuaian harga itu pada tujuan tertentu justru sekarang nggak mampu. Di Indonesia bagian timur itu saya hampir setiap hari mendapatkan satu catatan bahwa harganya tinggi,” jelasnya.