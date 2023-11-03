Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apa Kabar Sektor Asuransi hingga Dana Pensiun di RI?

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |12:46 WIB
Apa Kabar Sektor Asuransi hingga Dana Pensiun di RI?
Kinerja sektor asuransi RI. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa pada sektor Industri Keuangan Non-Bank, industri asuransi dan dana pensiun menunjukkan kinerja yang positif.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, secara umum permodalan di industri asuransi terjaga, dengan industri asuransi jiwa dan asuransi umum mencatatkan Risk Based Capital (RBC) yang di atas threshold masing-masing sebesar 451,23% dan 308,97%.

“Sementara itu, dana pensiun juga tercatat mengalami pertumbuhan aset sebesar 6,85% yoy dengan nilai aset sebesar Rp360,62 triliun,” kata Mahendra dalam Konferensi Pers KSSK: Hasil Rapat Berkala KSSK IV Tahun 2023, Jumat (3/11/2023).

Pada perusahaan pembiayaan, pertumbuhan piutang pembiayaan masih di level yang tinggi dengan profil risiko yang terkendali.

Piutang pembiayaan tumbuh sebesar 15,42% yoy pada September 2023, didukung pembiayaan modal kerja dan multiguna yang masing-masing tumbuh sebesar 26,46% yoy dan 13,79% yoy.

Halaman:
1 2
