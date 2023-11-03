Mengapa Menara Pisa Miring tapi Tidak Jatuh?

JAKARTA - Mengapa Menara Pisa miring tapi tidak jatuh menarik untuk dikulik. Pasalnya, dibangun di atas tanah menjadi salah satu bangunan ajaib karena tidak berdiri sempurna alias miring.

Lantas mengapa Menara Pisa miring tapi tidak jatuh? Hal ini dikarenakan Menara Pisa memiliki interaksi dinamis tanah-struktur, yang menggambarkan hubungan antara kelembutan tanah dan tinggi serta kekakuan menara.

Selain itu tanah lunak di bawah pondasi menara yang menawarkan perlindungan bangunan dari pengaruh wilayah gempa bumi.

Sebagai informasi, menara Pisa telah miring lebih dari 840 tahun yang lalu. Dia sudah tidak bisa berdiri tegak hanya beberapa saat setelah dibangun. Ini karena tanah yang menjadi fondasinya adalah lumpur, pasir, dan tanah liat.

Para pekerja berusaha untuk membuatnya agar dapat berdiri tegak. Namun, pembangunan menara itu sendiri dihentikan beberapa kali karena beberapa gejolak politik.

Faktanya, menara ini pernah diabaikan pembangunannya selama 100 tahun dan terus tenggelam ke salah satu sisi.