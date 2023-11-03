Interior Bangunan Istana Presiden IKN Pakai Produk Dalam Negeri, dari NTB hingga Jawa Tengah

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa saat ini proses pembangunan Istana Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih berjalan sesuai rencana.

Secara keseluruhan untuk tahap 1, progres pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung IKN mencapai 52%, di atas target yakni 47%.

Menteri Basuki mengatakan dalam pembangunan gedung Kantor Presiden merupakan desain anak bangsa yang interiornya semaksimal mungkin menggunakan Produk Dalam Negeri.

Pentingnya penggunaan komponen produk dalam negeri (Tingkat Komponen Dalam Negeri) dalam pembangunan IKN untuk menjaga roda ekonomi nasional.

"Semaksimal mungkin interiornya merupakan produk dalam negeri, ada dari NTB (Nusa Tenggara Barat), ada dari Cempoko Boyolali (Jawa Tengah), dan daerah lain, tetapi didesain lebih baik," kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/11/2023).