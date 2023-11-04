JAKARTA - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mencatat jumlah investor di pasar modal Indonesia mencapai 11,6 juta sampai dengan akhir September 2023. Investor pasar modal tumbuh 13,87% year-to-date (ytd).
Maka itu, PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), KSEI serta didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan bekerja sama dengan Phintraco Sekuritas menyelenggarakan NovemberFest dengan tema “Pahlawan Masa Kini, Membangun Negeri” pada Jumat (3/11) di Lapangan Branjangan, Surabaya, Jawa Timur. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi pasar modal sekaligus menyambut Hari Pahlawan.
Penyelenggaraan acara NovemberFest ini juga sejalan dengan kampanye “Aku Investor Saham” yang bertujuan untuk mendorong peningkatan jumlah investor.
"Dengan meningkatnya jumlah investor, maka semakin banyak masyarakat bisa menikmati potensi pertumbuhan pasar modal Indonesia," ungkap Pj. Sekretaris Perusahaan BEI, Kautsar Primadi Nurahmad dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/11/2023).
Ke depannya, diharapkan sinergi serta kolaborasi antar stakeholders dapat semakin meningkat sehingga seluruh pihak dapat berperan secara aktif mengembangkan pasar modal Indonesia secara berkelanjutan.