Dukung Kreativitas Anak Muda, Pegadaian Resmikan The Gade Creative Lounge di Unhas

MAKASSAR – PT Pegadaian bersama Universitas Hasanuddin meresmikan The Gade Creative Lounge di Universitas Hasanuddin Makassar pada Kamis (02/11).

Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian perusahaan pada bidang pendidikan, yang sekaligus dapat menjadi tonggak sejarah baru dalam pengembangan sumber daya mahasiswa dan dosen di Universitas Hasanuddin.

The Gade Creative Lounge didirikan sebagai wadah bagi para mahasiswa, dosen dan staf, untuk berkolaborasi, berinovasi, dan mengembangkan ide-ide kreatif. Rektor Universitas Hasanuddin Prof. Jamaluddin Jompa menyampaikan pentingnya ruang kreatif dalam mendukung dan menumbuhkan inovasi serta kreativitas di kampus.

"Hadirnya The Gade Creative Lounge merupakan langkah penting bagi Universitas Hasanuddin dalam mendorong dan mendukung kreativitas dan inovasi di kalangan mahasiswa dan staf. Kami percaya bahwa The Gade Creative Lounge akan menjadi pusat kegiatan kreatif dan tempat bertemunya ide-ide brilian dari Unhas," ungkapnya.

Direktur Jaringan, Operasi dan Penjualan PT Pegadaian, Eka Pebriansyah juga berharap PT Pegadaian dapat mendorong lebih banyak lagi kolaborasi interdisipliner dan inovasi dengan kampus yang akan membawa Pendidikan Indonesia mengarah ke tingkat yang lebih tinggi dalam kompetisi global.

"The Gade Creative Lounge Unhas ini adalah TGCL ke-14 yang kami bangun, dan merupakan yang pertama di Sulawesi. Melalui TGCL kami berupaya mendukung sektor pendidikan dengan penyediaan akses dan fasilitas penunjang lainnya," ujar Eka.

Pegadaian, lanjutnya, mengusung konsep co-working space yang kekinian, cozy, gaul dan mengubah mindset kalau belajar itu membosankan.