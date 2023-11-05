Ini 4 Manfaat Adanya Jalan Tol Solo-Ngawi

JAKARTA - Jalan tol merupakan infrastruktur yang tidak pernah terlewatkan dalam proyek strategi pemerintah Indonesia.

Dilansir dari akun resmi Instagram @kemenpupr, Minggu (5/11/2023) terdapat ikon perjalanan yang menarik perhatian saat sedang melewati Jalan Tol Solo- Ngawi yaitu Jembatan Klodran.

Jembatan Klodran sebagai jembatan simpang susun yang dibuat dengan struktur menggunakan cable stayed.

Jalan Tol- Solo Ngawi tersebut merupakan bagian dari jaringan Jalan Tol Solo- Ngawi. Serta bagian dari jaringan Jalan Tol Trans Jawa, dengan menghubungkan dua provinsi yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Total panjang keseluruhan dari jalan tol ini adalah 90,43 km.

Dengan adanya jalan tol tersebut dapat memangkas waktu tempuh perjalanan menjadi lebih cepat. Sebelumnya 2-3 jam saat ada jalan tol tersebut menjadi 1- 1,5 jam.