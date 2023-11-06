Riset MNC Sekuritas: IHSG Uji Rentang 6.881-6.938

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - MNC Sekuritas menyampaikan IHSG berpeluang menguat dan uji rentang 6.881-.938. Penguatannya pun sudah mengenai target terdekat yang kami berikan dan tertahan oleh MA200.

"Saat ini posisi IHSG diperkirakan sedang berada di awal wave (iii) dari wave [iii], sehingga meskipun terkoreksi akan cenderung terbatas untuk menguji rentang 6.711-6.755 terlebih dahulu," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Senin (6/11/2023).

Selama IHSG tidak kembali terkoreksi ke bawah 6.639, maka diperkirakan IHSG berpeluang kembali menguat menguji 6.881-6.938.

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.622, 6.578 dan resistance 6.840, 6.772.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

BSDE - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 975-1.010

Target Price: 1.050, 1.120

Stoploss: below 935