HOME FINANCE HOT ISSUE

Apakah Jiwasraya Dibubarkan? Ini Kata Wamen BUMN

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |20:09 WIB
Apakah Jiwasraya Dibubarkan? Ini Kata Wamen BUMN
Apakah Jiwasraya Bakal Dibubarkan? (Foto :Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyampaikan bahwa pengalihan eks pemegang polis Jiwasraya (Persero) ke IFG Life selesai November atau Desember tahun ini. Proses restrukturisasi juga terus dilakukan.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, pihaknya masih berupaya agar seluruh eks pemegang polis Jiwasraya dapat direstrukturisasi. Sehingga proses penyelamatan para nasabah BUMN asuransi dapat dirampungkan hingga akhir tahun ini.

"Dan harapan memang ya semua peserta restrukturisasi dan yang tidak setuju ya semua masuk restruk dan semuanya selesai di bulan November atau Desember (2023)," ucap Tiko saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Senin (6/11/2023).

Sampai September 2023, pengalihan portofolio polis (liabilitas) senilai Rp31,07 triliun atau sekitar 81% dari keseluruhan liabilitas sudah dialihkan.

Selain itu, IFG Life juga tercatat telah membayarkan manfaat klaim sebesar Rp9,12 triliun sampai dengan September 2023.

Tiko optimis restrukturisasi segera dirampungkan, setelah Komisi VI DPR RI dan pemerintah menyetujui pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk Jiwasraya. Adapun pencairan dana segar itu akan cair akhir 2023.

Dana segar tersebut akan digunakan untuk mengalihkan eks pemegang polis Jiwasraya ke IFG Life.

Halaman:
1 2
