IFG Life Bayar Klaim Nasabah Jiwasraya Rp8,4 Triliun

JAKARTA - PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) membayar klaim nasabah Jiwasraya Rp8,4 triliun. Hal ini disampaikan Direktur Utama IFG Hexana Tri Sasongko.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR RI, Hexana mengatakan realisasi pembayaran klaim tersebut itu tercatat hingga Juni 2023. Sebaliknya, para pemegang polis eks Jiwasraya yang tidak mengikuti program restrukturisasi tidak akan memperoleh pembayaran dalam bentuk apapun.

“Mengingat benar bahwa tidak mengikuti program ini (restrukturisasi polis) sampai hari ini tidak ada pembayaran, sebaliknya IFG LIfe sudah membayarkan akumulasi, manfaat polis yang berlanjut tadi, akumulasinya sudah mencapai Rp8,4 triliun,” ungkap Hexana saat RDP, Senin (18/9/2023).

Proses restrukturisasi eks pemegang polis Jiwasraya dilakukan sejak 2021 lalu, Hexana menyebut hingga saat ini ada 99,6% pemegang polis telah menyetujui skema restrukturisasi. Sementara, polis yang menolak restrukturisasi hanya berada di angka 0,4%.