Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

IFG Life Bayar Klaim Nasabah Jiwasraya Rp8,4 Triliun

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |20:52 WIB
IFG Life Bayar Klaim Nasabah Jiwasraya Rp8,4 Triliun
IFG Life bayar klaim asuransi nasabah jiwasraya (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) membayar klaim nasabah Jiwasraya Rp8,4 triliun. Hal ini disampaikan Direktur Utama IFG Hexana Tri Sasongko.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR RI, Hexana mengatakan realisasi pembayaran klaim tersebut itu tercatat hingga Juni 2023. Sebaliknya, para pemegang polis eks Jiwasraya yang tidak mengikuti program restrukturisasi tidak akan memperoleh pembayaran dalam bentuk apapun.

“Mengingat benar bahwa tidak mengikuti program ini (restrukturisasi polis) sampai hari ini tidak ada pembayaran, sebaliknya IFG LIfe sudah membayarkan akumulasi, manfaat polis yang berlanjut tadi, akumulasinya sudah mencapai Rp8,4 triliun,” ungkap Hexana saat RDP, Senin (18/9/2023).

Proses restrukturisasi eks pemegang polis Jiwasraya dilakukan sejak 2021 lalu, Hexana menyebut hingga saat ini ada 99,6% pemegang polis telah menyetujui skema restrukturisasi. Sementara, polis yang menolak restrukturisasi hanya berada di angka 0,4%.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/320/3119488/ojk-i9RE_large.jpg
OJK: Aset Jiwasraya Bisa untuk Bayar Nasabah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/21/320/3116217/ojk-4gER_large.jpg
OJK Cabut Izin Usaha Jiwasraya, Minta Segera Dibubarkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/320/3064186/jiwasraya-bayar-klaim-rp15-5-triliun-jelang-ditutup-KtZ6oX3eYx.jpg
IFG Ungkap Restrukturisasi Jiwasraya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/02/320/3057737/jiwasraya-dibubarkan-september-2024-wamen-bumn-diskusi-dengan-ojk-J23qleiJDw.jpg
Jiwasraya Dibubarkan September 2024, Wamen BUMN Diskusi dengan OJK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/31/320/3057018/4-fakta-pembubaran-jiwasraya-bulan-ini-atau-september-2024-nMxL4Ieb9F.jpg
4 Fakta Pembubaran Jiwasraya September 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/26/320/3054654/ditutup-2-300-pensiunan-jiwasraya-tuntut-pembayaran-rp371-miliar-e4Q5W0foaS.jpg
Ditutup, 2.300 Pensiunan Jiwasraya Tuntut Pembayaran Rp371 Miliar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement