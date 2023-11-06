Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ekonomi RI Tak Sampai 5% di Kuartal III-2023, Ternyata Masih Lebih Baik Dibanding AS-China

Ikhsan Permana , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |20:12 WIB
Ekonomi RI Tak Sampai 5% di Kuartal III-2023, Ternyata Masih Lebih Baik Dibanding AS-China
Ekonomi RI Tumbuh di Kuartal III-2023. (Foto :Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengklaim pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III lebih baik jika dibandingkan China maupun Amerika Serikat (AS).

Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2023 tercatat sebesar 4,94% (yoy).

"Pertumbuhan kita masih lebih tinggi dibandingkan berbagai negara lain termasuk China, Malaysia, Amerika, bahkan Singapura," ungkap Airlangga dalam konferensi pers PDB Kuartal III 2023 serta Stimulus Fiskal di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (6/11/2023).

Airlangga menilai, pertumbuhan ekonomi tersebut ditopang solidnya permintaan domestik yang dicerminkan oleh konsumsi rumah tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).

Menurutnya, kuatnya konsusmi domestik dilihat dari indeks keyakinan konsumen yang masih 121,7% per september 2023.

"Dari sisi pengeluarakan konsumsi rumah tangga jadi kontributor tertinggi 52,62%, didukung oleh laju inflasi yang bisa dikenadilakan ditambah lagi pertumbuhan PMTB yang berkontribusi mendekati 30% yakni 29,68%," bebernya.

"Termasuk komponen barang modal bangunan yang menggerakkan sektor konstruksi dan harga komoditas mempengaruhi terhadap net eskpor yang mengalami penurunan walaupun ekspor jasa atau jasa pariwisata mengalami kenaikan," sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181706/purbaya-6Qen_large.jpg
Ini Catatan Purbaya soal Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,04 Persen di Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181497/ekonomi_indonesia-uUap_large.jpg
Jawa dan Sulawesi Juara, Catat Pertumbuhan Ekonomi Paling Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181493/ekonomi_indonesia-5tZX_large.jpg
Orang RI Masih Gemar Belanja, Motor Penggerak Ekonomi Tumbuh 5,04% di Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181482/ekonomi_indonesia-bAGY_large.png
Ekonomi RI Tumbuh Melambat Jadi 5,04% di Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181478/kota-HYcK_large.jpg
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kuartal III-2025 Capai 5,04%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174883/lmkn-Skt3_large.png
Ada Sistem Pembayaran Royalti Digital Inspiration, Ini Aturan Mainnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement