HOME FINANCE HOT ISSUE

Ekonomi Indonesia Tumbuh 4,94%, Kontribusi Pertanian Siginifikan

Arfiah , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |15:33 WIB
Ekonomi Indonesia Tumbuh 4,94%, Kontribusi Pertanian Siginifikan
Sektor Pertanian Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tumbuh 4,94% secara year-on-year (y-on-y). Pertumbuhan positif PDB Indonesia itu tidak bisa dilepaskan dari kinerja sejumlah sektor, termasuk pertanian.

Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menyebutkan kontribusi pertanian, industri pengolahan, perdagangan, pertambangan, dan konstruksi mencapai lebih dari lima puluh persen.

”Semua sektor melanjutkan tren pertumbuhan yang positif sehingga memberikan kontribusi sebesar 65,32% terhadap PDB triwulan III 2023," ujar Amalia dalam Berita Resmi Statistik BPS, Senin (6/11/2023).

Dengan capaian tersebut, Amalia menilai ekonomi Indonesia tetap terjaga solid dan tumbuh positif.

"Di tengah melambatnya perekonomian global, terjadinya perubahan iklim, dan menurunnya harga komoditas ekspor unggulan, resiliensi ekonomi Indonesia kembali tercermin melalui pertumbuhan ekonomi sebesar 4,94% secara tahunan atau secara kumulatif tumbuh sebesar 5,05%,” ungkapnya.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
