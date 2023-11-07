Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Suspensi Dicabut, Saham Kota Satu Properti (SATU) Diperdagangkan Lagi

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |08:32 WIB
Suspensi Dicabut, Saham Kota Satu Properti (SATU) Diperdagangkan Lagi
BEI cabut suspensi saham SATU (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencabut penghentian sementara perdagangan Saham (unsuspensi) PT Kota Satu Properti Tbk (SATU). Saham SATU setelah sempat dihentikan sementara pada 26 Oktober 2023.

Pembukaan kembali suspensi perdagangan saham SATU secara efektif berlaku di Pasar Reguler dan Pasar Tunai mulai pada perdagangan sesi I hari ini, Selasa 7 November 2023.

"Maka dengan ini diumumkan bahwa suspensi atas perdagangan saham PT Kota Satu Properti Tbk (SATU) di Pasar Reguler dan Pasar Tunai dibuka kembali mulai perdagangan sesi I tanggal 7 November 2023," tulis surat yang ditandatangani Kepala Divisi Pengawasan Transaksi Yulianto Aji Sadono dan P.H Kepala Divisi Pengaturan & Operasional Perdagangan Rendy Ridwansyah, Senin (6/11/2023).

